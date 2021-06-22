В Україні потонули 40 людей за три вихідні. Серед них - шість дітей

Державна служба з надзвичайних ситуацій інформує, що в Україні за три вихідні потонули сорок людей. Серед загиблих - шість дітей.

"Упродовж трьох вихідних днів на водних об'єктах України загинуло 40 осіб, з них - 6 дітей! Ще 23 особи врятовано. У більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність, тож, вирушаючи до водойм, будьте вкрай обачні та відповідальні!" - зазначають рятувальники.

Нагадаємо, в кінці минулого тижня стало відомо, що на українських водоймах з початку літа загинуло 52 людини, з яких 14 - діти.

Як писало РБК-Україна, рятувальники відзначають, що найбільшу кількість трагічних випадків фіксують на "диких" місцях відпочинку.