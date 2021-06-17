В Україні від початку літа потонуло понад 50 людей, з них 14 дітей

На українських водоймах від початку літа загинуло 52 людини, з яких 14 - діти. За минулу добу потонуло 4 дорослих та двоє дітей.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Моторошна статистика, що свідчить про байдуже відношення громадян до питань власної безпеки під час перебування на водоймах. Лише за минулу добу, 16 червня, потонуло четверо дорослих та двоє дітей", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають рятувальники, під час відпочинку біля водойм заборонено: