В Україні від початку літа потонуло понад 50 людей, з них 14 дітей
Фото: в Україні від початку літа потонуло понад 50 людей, з них 14 дітей (Віталій Носач, РБК-Україна)
На українських водоймах від початку літа загинуло 52 людини, з яких 14 - діти. За минулу добу потонуло 4 дорослих та двоє дітей.
Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"Моторошна статистика, що свідчить про байдуже відношення громадян до питань власної безпеки під час перебування на водоймах. Лише за минулу добу, 16 червня, потонуло четверо дорослих та двоє дітей", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають рятувальники, під час відпочинку біля водойм заборонено:
- купання дітей без супроводу дорослих;
- дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса;
- купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;
- вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;
- стрибати у воду з човнів, катерів, мостів, споруджень не призначених для цього;
- купатися наодинці;
- використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання;
- плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання;
- вживати спиртні напої до та під час купання;
- підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;
- допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;
- подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати.
Раніше стало відомо, що в Запоріжжі на центральному пляжі в Дніпрі потонув 14-річний підліток.