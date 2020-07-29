В Україні встановили вимоги до якості скрапленого газу

Кабінет міністрів ухвалив Технічний регламент щодо вимог до газу скрапленого (ГС) для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей. Якість газу будуть перевіряти.

Відповідна постанова ухвалена на засіданні уряду 29 липня.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, на сьогодні в Україні відсутній нормативно-правовий документ, що визначає вимоги до газу скрапленого.

За даними Міненерго, це "призводить до недобросовісної практики використання газу скрапленого, призначеного для комунально-побутового споживання, для заправляння автотранспортних засобів, що вводить в оману споживачів (користувачів) через його відмінні фізико-хімічні показники якості, ніж ГС для автомобільного транспорту".

Постанова встановлює єдині вимоги щодо показників якості ГС при їх виробництві та наданні на ринку у відповідності до вимог національних стандартів. Документом встановлюються вимоги до показників якості ГС для автомобільного транспорту, а також для комунально-побутового споживання та промислових цілей.

Постановою також запроваджується необхідність проведення оцінки відповідності ГС, що вводиться в обіг або надається на ринку України, відповідно до процедури оцінки відповідності.

Нагадаємо, "Нафтогаз" прогнозує падіння цін на газ до початку опалювального сезону.

Як повідомляло РБК-Україна, за 2019 рік бензин А-95 подешевшав на 7,7% до 28,1 грн за літр, бензин А-92 на 7,9% до 27,0 грн, газ скраплений для автомобілів на 13,8% до 12,5 грн.