"Нафтогаз" дав прогноз цін на блакитне паливо на найближчі місяці

Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)

Ринкові тенденції призведуть до подальшого падіння цін

На європейському ринку намітилася тенденція зростання цін на газ. Однак за прогнозом аналітиків НАК "Нафтогаз України" до початку опалювального сезону ціни будуть знижуватися.

Про це повідомляє прес-служба НАК.

При цьому аналітики Нафтогазу відзначають, ціни на основних європейських хабах ростуть з другої неділі червня як для поточного місяця, так і на майбутні періоди. Серед основних причин - скасування значної частини поставок в Європу скрапленого газу в червні і липні, зростання промислового виробництва після відміни карантину і перехід європейських станцій теплової генерації на газ замість вугілля.

За прогнозами аналітиків Нафтогазу, слабкий попит на газ у світі і високі запаси в Європі і далі тиснути на ціни на ключових ринках газу.

"Передбачається, що до кінця сезону рівень запасів у ПСГ наблизиться до свого максимуму. Це буде сприяти припиненню будь-яких ініціатив щодо закачування газу та з урахуванням незначного попиту спричинить зниження ціни. Зміна цінових тенденцій можливо ближче до опалювального сезону", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, НАК "Нафтогаз України" підвищив ціни на газ для промисловості на липень 2020 року на 8,7-9,7% до 2 975,00 - 3 459,00 грн/тис. куб. м.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" встановив оптову ціну на газ для потреб населення в червні 2020 року на рівні 2 142,280 грн за 1 тис. кубометрів.

Таким чином, ціна газу для населення в червні буде на 5,9% нижче, ніж у травні 2020 року (2 275,72 грн за 1 тис. кубометрів).

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Автор: Олександр Білоус