У РФ заявили про розміщення в Криму бомбардувальників, здатних досягти будь-якої точки Європи

Ілюстративне фото (defence.ru)

Зокрема, на півострові розмістили "Іскандери" та дальні бомбардувальники Ту-22М3

Росія розгорнула в анексованому Криму оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М" і розмістила на півострові дальні бомбардувальники Ту-22М3, що здатні досягти "будь-якої точки Європи". Про це заявив голова комітету російської Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Бондарєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Він зазначив, що у Криму розгорнуті зенітні ракетні комплекси С-300 і С-400, "Бук-М2", "Панцир-С1", ОТРК "Іскандер" двох модифікацій.

"Радіус бойового дії Ту-22М3, дальність крилатих ракет на його борту дозволяють нести боєзаряд у будь-яку точку Європи, тим самим вражаючи будь-який об'єкт ворожих систем ПРО і ППО", - сказав Бондарєв.

При цьому російський сенатор заявив, що це пов'язано з розміщенням американських ПРО в Румунії в 2015 році, що стало "серйозним викликом, у відповідь на який міністерство оборони Росії прийняло рішення про розміщення в Криму, на авіабазі в Гвардійському, ескадрилії дальніх бомбардувальників-ракетоносців Ту 22М3".

РБК-Україна писало, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш підтримує резолюцію Генасамблеї ООН про загрози регіональній безпеці від російської мілітаризації Криму.

Раніше підконтрольний Кремлю "глава" анексованого Росією Криму Сергій Аксенов під час виступу в Севастополі заявив, що російський президент Володимир Путін "особисто керував" анексією півострова.