Порошенко анонсував закупівлю американського озброєння

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Порошенко заявив, що буде закуплено додатково новітнє озброєння

Президент України Петро Порошенко анонсував закупівлю новітнього американського озброєння. Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV.

Він зазначив, що в ситуаційному центрі в Адміністрації президента завершувалися переговори щодо поставок з США протитанкових ракетних комплексів Javelin.

"Також ми збираємося зараз розширити цю співпрацю. Буде закуплено додатково новітнє озброєння, в тому числі з США", - додав президент.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що Україна зацікавлена почати масштабну закупівлю високотехнологічного військового обладнання зі США, в тому числі, додаткових комплексів летального зброї.

РБК-Україна писало, що 30 квітня 2018 року стало відомо, що США поставили Javelin Україні. Згідно з домовленостями Україна отримала 210 ракет і відповідні переносні пускові комплекси. До кінця травня відбулися запуски ракетних комплексів Javelin. У ВСУ заявили, що протитанкові комплекси не будуть використовувати на Донбасі.