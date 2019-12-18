В Україні вдосконалили порядок надання громадянства біженцям з РФ

Кабінет міністрів на засіданні 18 січня удосконалив процедуру надання громадянства біженцям з Російської Федерації і захисникам України. Про це Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

За його словами, уряд удосконалив порядок надання громадянства України особам, які зазнали політичних переслідувань за захист України, її територіальної цілісності і суверенітету.

"Новий порядок дозволяє визначити громадян, які засуджені з політичних мотивів на території своєї держави за підтримку України і одночасно не допустити надання громадянства особам, засудженим за тяжкі і особливо тяжкі злочини з інших, крім політичних, підстав", - повідомив Гончарук.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну раду законопроект, який дозволить спростити отримання громадянства військовим і біженцям з Росії. Також даним проектом пропонується звільнити певні категорії від відмови від іншого громадянства при набутті українського.