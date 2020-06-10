В Україні посилять соцзахист сімей загиблих на Майдані: що зміниться

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кабмін схвалив відповідну постанову

В Україні посилять соціальний захист сімей загиблих на Майдані. Кабінет міністрів схвалив відповідну постанову на своєму засіданні у середу.

Текст документу є у розпорядженні РБК-Україна.

Йдеться про підвищення рівня соціального захисту непрацездатних членів сім’ї осіб, які загинули на масових акціях громадського протесту з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014-го.

Зокрема, збільшується максимальний розмір доходу, у межах якого встановлюється доплата сім’ям загиблих героїв Революції Гідності. Він збільшується з 10 тисяч гривень до максимального розміру пенсії, яка визначена ч. 3 статті 27 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Відзначимо, на цей час максимальний розмір пенсії за віком становить 16380 гривень, а з липня його повинні підвищити до 17120 гривень.

Крім того, Кабмін виключив зарплату (дохід) зі складових, які враховуються при визначенні розміру доплати.

Нагадаємо, на початку 2018 року Кабінет міністрів уточнив порядок виплати допомоги сім'ям загиблих на Майдані активістів.

Як писало РБК-Україна, уряд планував у 2019 році виділити 25 млн гривень на житло для сімей героїв Революції гідності.

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Автор: Юлия Струк