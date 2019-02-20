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Сім'ям героїв Революції гідності виділять 25 млн гривень на житло

Новини » Суспільство    20.02.2019 - 12:46
Сім'ям героїв Революції гідності виділять 25 млн гривень на житло
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Гройсман заявив, що вони самі зможуть обрати житло

Український уряд в 2019 році виділить 25 млн гривень на житло для сімей героїв Революції гідності. Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

Гройсман зазначив, що минулого року всі виплати героям Революції гідності та їх сім'ям були виплачені вчасно.

"У цьому році ми виділяємо 25 млн гривень на квартири для сімей загиблих героїв. Сім'ї зможуть самостійно вибрати собі житло. Ми в постійному діалозі з людьми, а не від дати до дати", - додав він.

Сім'ям героїв Революції гідності виділять 25 млн гривень на житло

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні до 2019 розширять програму будівництва житла для військовослужбовців.

"Цього року ми розширюємо цю програму, і будемо будувати гуртожитки не тільки для військовослужбовців контрактної служби, холостих, але і для одружених, окремо для сержантського складу, а також штатне посадове житло", - зазначив міністр оборони Степан Полторак.

На початку року Кабмін погодив будівництво житла для військових в п'яти містах. Під будівництво житла для прикордонників виділили ділянки в Києві, Львові, Луцьку, Білгород-Дністровському та Мостисьці.

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