ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине усилят соцзащиту семей погибших на Майдане: что изменится

Новости » Общество     10.06.2020 - 16:41
В Украине усилят соцзащиту семей погибших на Майдане: что изменится
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кабмин одобрил соответствующее постановление

В Украине усилят социальную защиту семей погибших на Майдане. Кабинет министров одобрил соответствующее постановление на своем заседании в среду.

Текст документа имеется в распоряжении РБК-Украина.

Речь идет о повышении уровня социальной защиты нетрудоспособных членов семьи лиц, погибших на массовых акциях гражданского протеста с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014-го.

В частности, увеличивается максимальный размер дохода, в пределах которого устанавливается доплата семьям погибших героев Революции Достоинства. Он увеличивается с 10 тысяч гривен до максимального размера пенсии, определенной ч. 3 статьи 27 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Отметим, на данный момент максимальный размер пенсии по возрасту составляет 16380 гривен, а с июля его должны повысить до 17120 гривен.

Кроме того, Кабмин исключил зарплату (доход) из составляющих, которые учитываются при определении размера доплаты.

Напомним, в начале 2018 года Кабинет министров уточнил порядок выплаты помощи семьям погибших на Майдане активистов.

Как писало РБК-Украина, правительство планировало в 2019 году выделить 25 млн гривен на жилье для семей героев Революции достоинства.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраиныпогибшиеМайдан
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь