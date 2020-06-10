В Украине усилят соцзащиту семей погибших на Майдане: что изменится

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кабмин одобрил соответствующее постановление

В Украине усилят социальную защиту семей погибших на Майдане. Кабинет министров одобрил соответствующее постановление на своем заседании в среду.

Текст документа имеется в распоряжении РБК-Украина.

Речь идет о повышении уровня социальной защиты нетрудоспособных членов семьи лиц, погибших на массовых акциях гражданского протеста с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014-го.

В частности, увеличивается максимальный размер дохода, в пределах которого устанавливается доплата семьям погибших героев Революции Достоинства. Он увеличивается с 10 тысяч гривен до максимального размера пенсии, определенной ч. 3 статьи 27 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Отметим, на данный момент максимальный размер пенсии по возрасту составляет 16380 гривен, а с июля его должны повысить до 17120 гривен.

Кроме того, Кабмин исключил зарплату (доход) из составляющих, которые учитываются при определении размера доплаты.

Напомним, в начале 2018 года Кабинет министров уточнил порядок выплаты помощи семьям погибших на Майдане активистов.

Как писало РБК-Украина, правительство планировало в 2019 году выделить 25 млн гривен на жилье для семей героев Революции достоинства.

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Автор: Юлия Струк