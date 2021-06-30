В Україні спростили приєднання до газових мереж
Верховна рада спростила приєднання до газотранспортної або газорозподільчої системи. Народні депутати схвалили в другому читанні законопроект №4578-1.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
"За" проголосував 261 нардеп.
Закон регламентує відповідальність за безпідставну відмову в наданні послуги з приєднання або залишення заяви без руху.
Юридичним особам дозволили вибирати суб'єкт господарювання, який буде облаштовувати вузол обліку газу, а при установці лічильника не на межі балансової належності уже не знадобиться згода оператора.
Підкреслимо, для побутових споживачів залишать чинне регулювання, адже кошти за обслуговування лічильника закладені в тариф.
Нагадаємо, раніше комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг рекомендував парламенту схвалити цей закон у другому читанні.
Як писало РБК-Україна, в кінці травня Рада прийняла за основу законопроект №4578-1.
Відзначимо також, у кінці квітня Кабінет міністрів продовжив режим покладання спеціальних зобов'язань (ПСО) на ринку газу на 20 днів у частині поставок газу підприємствам теплокомуненерго. Режим повинен був припинити дію з 1 травня.