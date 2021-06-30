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В Україні спростили приєднання до газових мереж

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Україна, Середа 30 червня 2021 11:57
В Україні спростили приєднання до газових мереж Фото: Рада спростила приєднання до газових мереж (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада спростила приєднання до газотранспортної або газорозподільчої системи. Народні депутати схвалили в другому читанні законопроект №4578-1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосував 261 нардеп.

Закон регламентує відповідальність за безпідставну відмову в наданні послуги з приєднання або залишення заяви без руху.

Юридичним особам дозволили вибирати суб'єкт господарювання, який буде облаштовувати вузол обліку газу, а при установці лічильника не на межі балансової належності уже не знадобиться згода оператора.

Підкреслимо, для побутових споживачів залишать чинне регулювання, адже кошти за обслуговування лічильника закладені в тариф.

Нагадаємо, раніше комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг рекомендував парламенту схвалити цей закон у другому читанні.

Як писало РБК-Україна, в кінці травня Рада прийняла за основу законопроект №4578-1.

Відзначимо також, у кінці квітня Кабінет міністрів продовжив режим покладання спеціальних зобов'язань (ПСО) на ринку газу на 20 днів у частині поставок газу підприємствам теплокомуненерго. Режим повинен був припинити дію з 1 травня.

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