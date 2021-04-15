Україна заарештувала ще 12 російських літаків за польоти до Криму

Український суд заочно заарештував ще 12 російських літаків за польоти в окупований Крим . Арешт накладено на літаки Boeing і Airbus.

Про це у Facebook повідомила прокуратура АР Крим.

Повідомляється, що літаки заарештовані за порушення порядку в'їзду на окуповану територію через аеропорт Сімферополя.

За даними СБУ, одна з російських компаній використала 12 пасажирських літаків марок Boeing і Airbus для польотів на півострів в порушення норм міжнародного та українського законодавства.

Україна розглядає такі польоти як дії, що підривають її суверенітет, і як порушення законодавства з подальшою кримінальною відповідальністю авіаперевізників, операторів і капітанів повітряних суден.