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Україна заарештувала ще 12 російських літаків за польоти до Криму

Новость на русском → Київ, Четвер 15 квітня 2021 12:36
Україна заарештувала ще 12 російських літаків за польоти до Криму Фото: Україна продовжує накладати арешти на російські літаки (freepik)
Автор: РБК-Україна

Український суд заочно заарештував ще 12 російських літаків за польоти в окупований Крим. Арешт накладено на літаки Boeing і Airbus.

Про це у Facebook повідомила прокуратура АР Крим.

Повідомляється, що літаки заарештовані за порушення порядку в'їзду на окуповану територію через аеропорт Сімферополя.

За даними СБУ, одна з російських компаній використала 12 пасажирських літаків марок Boeing і Airbus для польотів на півострів в порушення норм міжнародного та українського законодавства.

Україна розглядає такі польоти як дії, що підривають її суверенітет, і як порушення законодавства з подальшою кримінальною відповідальністю авіаперевізників, операторів і капітанів повітряних суден.

Нагадаємо, загалом з початку російської агресії Україна заочно заарештувала понад 200 російських літаків. Також прокуратура автономії звернулася в Інтерпол для внесення 109 раніше заарештованих літаків-порушників до бази міжнародного розшуку.

Також раніше стало відомо, що Україна може ввести санкції проти російських авіакомпаній за польоти до Криму.

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