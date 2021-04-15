Україна заарештувала ще 12 російських літаків за польоти до Криму
Український суд заочно заарештував ще 12 російських літаків за польоти в окупований Крим. Арешт накладено на літаки Boeing і Airbus.
Про це у Facebook повідомила прокуратура АР Крим.
Повідомляється, що літаки заарештовані за порушення порядку в'їзду на окуповану територію через аеропорт Сімферополя.
За даними СБУ, одна з російських компаній використала 12 пасажирських літаків марок Boeing і Airbus для польотів на півострів в порушення норм міжнародного та українського законодавства.
Україна розглядає такі польоти як дії, що підривають її суверенітет, і як порушення законодавства з подальшою кримінальною відповідальністю авіаперевізників, операторів і капітанів повітряних суден.
Нагадаємо, загалом з початку російської агресії Україна заочно заарештувала понад 200 російських літаків. Також прокуратура автономії звернулася в Інтерпол для внесення 109 раніше заарештованих літаків-порушників до бази міжнародного розшуку.
Також раніше стало відомо, що Україна може ввести санкції проти російських авіакомпаній за польоти до Криму.