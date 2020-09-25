В Україні за крадіжку автомобіля почнуть карати в'язницею: закон набрав чинності

В Україні за крадіжку автомобіля каратимуть виключно обмеженням чи позбавленням волі. Закон "Про внесення змін до статті 289 Кримінального кодексу України щодо протидії незаконному заволодінню транспортним засобом" сьогодні набрав чинності.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Документ був опублікований у виданні "Голос України" у четвер, 24 вересня.

Закон говорить, що незаконне заволодіння транспортним засобом більше не передбачене покарання у вигляді штрафу - такі дії караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

У разі якщо викрадення авто здійснили за допомогою "електронних пристроїв для втручання у роботу технічних засобів охорони" або якщо вартість авто становить від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 105 100 до 262 750 гривень), порушнику загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

За крадіжку автомобіля, здійснену організованою групою або пов'язану з насильством, зловмисникові загрожує від восьми до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, 22 вересня президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Як писало РБК-Україна 3 вересня цей законопроект у другому читанні схвалила Верховна рада.

Крім того, Міністерство внутрішніх справ створює базу даних кишенькових злодіїв і автомобільних крадіїв.