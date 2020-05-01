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Україні вдалося уникнути італійської ситуації з коронавірусом, - МОЗ

Новини » Коронавірус     01.05.2020 - 22:37
Україні вдалося уникнути італійської ситуації з коронавірусом, - МОЗ
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

МОЗу не довелося впроваджувати сортування людей, як було в Італії

Карантин допоміг Україні уникнути повторення ситуації, яка склалася з коронавірусом в Італії. Про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на сторінці у Facebook.

За словами Ляшка, карантин був запроваджений для забезпечення спроможності системи охорони здоров’я реагувати на спалах COVID-19 та дозволив не допустити повторення ситуації Італії.

"Ми прагнули не допустити повторення ситуації Італії, якій прийшлось впроваджувати сортування людей, кому надавати медичну допомогу, а кому не надавати. І нам це вдалось. 2 місяці карантину дали результат. У нас є можливість надати медичну допомогу, зокрема і реанімаційні заходи, кожному, хто цього потребує", - написав він.

Головний санлікар зазначив, що якби в Україні не було впроваджено карантин, то склалася б така ситуація, коли швидка мала б вибирати - їхати до 40-річного чи до 70-річного хворого на коронавірус.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що ситуація з коронавірусом в Україні дозволяє почати послаблення карантинних обмежень. Степанов додав, що карантин допоміг уникнути піку захворюваності на коронавірус.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив у сьогоднішньому відеозверненні, що Україна наближається до піку захворюваності на коронавірус. Зеленський наголосив, що Україну на травневі свята чекає "вирішальний шторм".

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