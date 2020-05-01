ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Президент про коронавірус: попереду вирішальний шторм

Новини » Коронавірус     01.05.2020 - 18:38
Президент про коронавірус: попереду вирішальний шторм
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Україна наближається до піку коронавірусу

Україна поступово наближається до піку захворюваності на коронавірус. Про це у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Зеленського, українців чекає "вирішальний шторм" на травневі свята.

"Наша країна поступово наближається до піку ситуації. Попереду травневі вихідні, попереду вирішальний шторм. Але я вірю, що ми його витримаємо", - заявив він.

Нагадаємо, раніше головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що Україні вдалося уникнути піку захворюваності на коронавірус. Ляшко пояснив, що зараз Україна знаходиться на плато, яке може бути довшим, ніж у країнах, де був зареєстрований пік коронавірусу.

Пізніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україну може чекати другий спалах коронавірусу, якщо передчасно послабити карантинні обмеження. Степанов зазначив, що зараз ситуація з коронавірусом в Україні повністю контрольована урядом.

Як писало РБК-Україна, за останню добу в Україні було зафіксовано 455 нових випадків зараження коронавірусом. Так, загальна кількість лабораторно підтверджених випадків зросла до 10 861, з них 272 летальних, а 1413 пацієнтів одужали.

Зеленський пригрозив юридичними наслідками за послаблення карантину на місцях У Полтаві виявили порушення на центральному ринку: можливе закриття
Новини України Володимир ЗеленськийКоронавірус
News
On Top