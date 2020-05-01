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Украине удалось избежать итальянской ситуации с коронавирусом, - Минздрав

Новости » Коронавирус     01.05.2020 - 22:37
Украине удалось избежать итальянской ситуации с коронавирусом, - Минздрав
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Минздраву не пришлось внедрять сортировку людей, как было в Италии

Карантин помог Украине избежать повторения ситуации, которая сложилась с коронавирусом в Италии. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на странице в Facebook.

По словам Ляшко, карантин был введен для обеспечения способности системы здравоохранения реагировать на вспышку COVID-19 и позволил не допустить повторения ситуации в Италии.

"Мы старались не допустить повторения ситуации в Италии, которой пришлось внедрять сортировку людей, кому оказывать медицинскую помощь, а кому не оказывать. И нам это удалось. 2 месяца карантина дали результат. У нас есть возможность оказать медицинскую помощь, в том числе и реанимационные мероприятия, каждому, кто в этом нуждается", - написал он.

Главный санврач отметил, что если бы в Украине не был введен карантин, то сложилась бы такая ситуация, когда скорая должна была бы выбирать - ехать к 40-летнему или 70-летнему больному коронавирусом.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что ситуация с коронавирусом в Украине позволяет начать ослабление карантинных ограничений. Степанов добавил, что карантин помог избежать пика заболеваемости коронавирусом.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил в сегодняшнем видеообращении, что Украина приближается к пику заболеваемости коронавирусом. Зеленский подчеркнул, что Украину на майские праздники ждет "решающий шторм".

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