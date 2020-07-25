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Україна має бути серед перших, хто отримає вакцину від коронавірусу, - Зеленський

Україна, Субота 25 липня 2020 16:15
Україна має бути серед перших, хто отримає вакцину від коронавірусу, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент взяв питання отримання вакцини під особистий контроль

Президент Володимир Зеленський взяв під контроль питання отримання Україною вакцини від коронавірусу, після її появи. Глава держави заявив, що Україна має отримати вакцину однією з перших.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

За словами Зеленського, необхідно вже зараз думати про питання закупки вакцини від коронавірусу, адже весь світ вже шикується в черги.

"Наші дипломатичні контакти та світові ресурси повідомляють про те, що вакцину виготовляють уже в кількох країнах. Навіть якщо вона буде готова наступного року, Україна повинна бути серед перших країн, які матимуть змогу закупити вакцину", - наголосив глава держави.

Крім того, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що наразі проводяться консультації з компаніями та дипломатами з різних країн щодо питань вакцини.

Нагадаємо, у квітні Зеленський пообіцяв 1 млн доларів за розробку вакцини від коронавірусу в Україні.

Пізніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що Україна не буде розроблювати власну вакцину від коронавірусу, бо в не має необхідного обладнання.

Крім того, у червні Зеленський доручив уряду посилити міжнародні перемовини щодо придбання вакцини від коронавірусу.

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Новини України КоронавірусВакцинаВолодимир Зеленський
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