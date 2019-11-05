ru
ua

В Україні три області підключені до опалення на 100%

Новини » Суспільство   

Опалення всіх об'єктів соціального та житлового фонду розпочато в Закарпатській, Івано-Франківській і Тернопільській областях

В Україні станом на 5 листопада до опалення підключено 88,9% об'єктів житлового фонду та 92,8% соціального фонду. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад і територій України у Facebook.

Повідомляється, що повністю опалення об'єктів соціального та житлового фонду почалося в Закарпатській, Івано-Франківській і Тернопільській областях. Також на 100% опалення житлового фонду підключено в Чернігівській області. 99% житлових будинків опалюється у Волинській, Донецькій, Житомирській, Полтавській, Рівненській та Сумській областях.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що з 2 листопада Україна припинила закачування газу в підземні сховища (ПСГ). Згідно з даними "Укртрансгаз", тбор газу аза в ПСГ становив 19,4 млн кубометрів, в той час як закачування газу не здійснювалася. Максимальний обсяг газу в ПСГ становить 21 783,7 млн кубометрів.

Також повідомлялося, що в цьому році в українські газосховища закачано рекордну кількість газу для забезпечення опалювального сезону. За словами міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля, закачано більше ніж 21,7 млрд кубів газу.

Сьогодні на заході України можливі дощі У Чехії стався вибух на заводі боєприпасів, є постраждалі
Читати всі новини