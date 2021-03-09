В Україні за три роки хочуть запровадити систему моніторингу стану повітря

Глава екологічного комітету Верховної ради Олег Бондаренко підкреслив, що ще одним механізмом контролю над промисловим забрудненням є запровадження системи моніторингу за якістю повітря.

"В Україні існує окремий закон "Про охорону атмосферного повітря", який потребує суттєвого доопрацювання, в тому числі для обов’язкового впровадження такої системи моніторингу. Зараз у нас немає жодних обмежень щодо встановлення такої системи", - зазначив парламентар.

Він підкреслив, що її так і не створили або через недостатнє фінансування як на державному, так і на місцевому рівнях, або через неналежний контроль за забрудненням у місцевих громадах.

"Наше завдання - за три роки поетапно запровадити в країні дієву та публічну систему моніторингу атмосферного повітря, в результаті чого кожна людина за бажання отримуватиме інформацію про стан повітря у своєму місті і про шкідливість для її здоров’я", - сказав глава комітету.

За його словами, Міндовкілля та Держекоінспекція зможуть впливати на діяльність забруднювача, якщо побачать перевищення норм.