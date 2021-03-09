RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні за три роки хочуть запровадити систему моніторингу стану повітря

Автор: Юлія Струк

В Україні за три роки хочуть запровадити публічну систему моніторингу стану повітря. Кожен українець зможе отримати інформацію про стан повітря у своєму місті й про шкідливість для його здоров’я.

Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу".

Глава екологічного комітету Верховної ради Олег Бондаренко підкреслив, що ще одним механізмом контролю над промисловим забрудненням є запровадження системи моніторингу за якістю повітря.

"В Україні існує окремий закон "Про охорону атмосферного повітря", який потребує суттєвого доопрацювання, в тому числі для обов’язкового впровадження такої системи моніторингу. Зараз у нас немає жодних обмежень щодо встановлення такої системи", - зазначив парламентар.

Він підкреслив, що її так і не створили або через недостатнє фінансування як на державному, так і на місцевому рівнях, або через неналежний контроль за забрудненням у місцевих громадах.

"Наше завдання - за три роки поетапно запровадити в країні дієву та публічну систему моніторингу атмосферного повітря, в результаті чого кожна людина за бажання отримуватиме інформацію про стан повітря у своєму місті і про шкідливість для її здоров’я", - сказав глава комітету.

За його словами, Міндовкілля та Держекоінспекція зможуть впливати на діяльність забруднювача, якщо побачать перевищення норм.

Нагадаємо, станом на 10 лютого Київ знову увійшов до топ-20 міст з найбруднішим повітрям у світі. Концентрація шкідливих речовин в повітрі майже у два рази вище норми.

Як писало РБК-Україна, в січні теж було зафіксовано сильне забруднення повітря в Києві.

Тоді в КМДА заявили, що це пов'язано з роботою систем опалення у приватному секторі через похолодання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Верховна Радавоздух
Читайте також
У Раді анонсували новий екологічний держконтроль
Замість нових сміттєзвалищ: в Україні запровадять систему управління відходами
Прогноз погоди