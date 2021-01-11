ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні за три дні більше 1,6 тисячі закладів порушили карантин

Україна, Понеділок 11 січня 2021 15:13
В Україні за три дні більше 1,6 тисячі закладів порушили карантин
Фото: контроль дотримання карантину (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З 8 січня правоохоронці виявили порушення карантинних обмежень в роботі 1 658 закладів по всій Україні. Поліція склала 848 адміністративних протоколів за порушення правил карантину і винесла 3658 постанов за недотримання маскового режиму.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Зокрема, 1314 порушень виявили у суб'єктів торговельного та побутового обслуговування, 264 - розважальних закладів та закладів харчування, 40 - торгово-розважальних центрів, 22 - спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, 18 - непродовольчих ринків.

Також правоохоронці відкрили одне кримінальне провадження за статтею про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь (ст. 325 КК України).

Нагадаємо, в Україні почав діяти посилений карантин. Локдаун буде діяти до кінця 24 січня. З обмеженнями можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав метою введення локдауну в Україні обмеження контактів між громадянами і зниження тиску на систему охорони здоров'я перед спалахом грипу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Карантиннарушения

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся