В Україні за три дні більше 1,6 тисячі закладів порушили карантин

Фото: контроль дотримання карантину (РБК-Україна)

З 8 січня правоохоронці виявили порушення карантинних обмежень в роботі 1 658 закладів по всій Україні. Поліція склала 848 адміністративних протоколів за порушення правил карантину і винесла 3658 постанов за недотримання маскового режиму.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Зокрема, 1314 порушень виявили у суб'єктів торговельного та побутового обслуговування, 264 - розважальних закладів та закладів харчування, 40 - торгово-розважальних центрів, 22 - спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, 18 - непродовольчих ринків.

Також правоохоронці відкрили одне кримінальне провадження за статтею про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь (ст. 325 КК України).

Нагадаємо, в Україні почав діяти посилений карантин. Локдаун буде діяти до кінця 24 січня. З обмеженнями можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав метою введення локдауну в Україні обмеження контактів між громадянами і зниження тиску на систему охорони здоров'я перед спалахом грипу.