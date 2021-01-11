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В Украине за три дня более 1,6 тысячи заведений нарушили карантин

Украина, Понедельник 11 января 2021 15:13
В Украине за три дня более 1,6 тысячи заведений нарушили карантин
Фото: контроль соблюдения карантина (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

С 8 января правоохранители выявили нарушения карантинных ограничений в работе 1 658 заведений по всей Украине. Полиция составила 848 административных протоколов за нарушение правил карантина и вынесла 3658 постановлений за несоблюдение масочного режима.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В частности, 1314 нарушений выявили у субъектов торгового и бытового обслуживания, 264 - развлекательных заведений и заведений питания, 40 - торгово-развлекательных центров, 22 - спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, 18 - непродовольственных рынков.

Также правоохранители открыли одно уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений (ст. 325 УК Украины).

Напомним, в Украине начал действовать усиленный карантин. Локдаун будет действовать до конца 24 января. С ограничениями можно ознакомиться в материале РБК-Украина.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов назвал целью введения локдауна в Украине ограничение контактов между гражданами и снижение давления на систему здравоохранения перед вспышкой гриппа.

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