В Україні третій день поспіль понад 500 хворих COVID-19

В Україні за останню добу ще 550 осіб захворіли на коронавірус. Таким чином третій день поспіль в країні фіксується понад 500 хворих.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Як зазначається, за добу від COVID-19 в Україні 15 померлих, в той час як 440 осіб одужали. З початку пандемії в країні зафіксовано 26 514 випадків COVID-19, з них 777 летальних, а 11 812 одужали.

Найбільше нових випадків за останню добу зафіксували в Києві (83), Чернівецькій (66) та Львівській (65 випадків) областях.

Немає нових випадків COVID-19 у Херсонській і Миколаївській областях.

Нагадаємо, добою раніше в Україні зафіксували 553 нових випадків COVID-19, померли 15 осіб, а 330 одужали.

Раніше РБК-Україна писало, що число заражених на коронавірус в Україні зростає через недотримання рекомендацій Міністерства охорони здоров'я та ослаблення карантину. У той же момент, у ВООЗ закликали бути готовими до другої хвилі коронавірусу восени.

У Кабінеті міністрів не виключили, що графік пом'якшення карантину може бути змінений, якщо в Україні буде зростати кількість підтверджених випадків коронавірусу.

Нагадаємо, з 5 червня в Україні розпочався черговий етап пом'якшення карантину.