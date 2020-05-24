В Україні третій день поспіль скорочується число нових випадків COVID-19

В Україні за добу виявили 406 нових випадків коронавірусу - зниження кількості нових випадків спостерігається третій день поспіль. Загальна кількість заражених з початку пандемії наближається до 21 тисячі.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, добою раніше було зафіксовано 432 нових випадків COVID-19, а позавчора - 442.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 20986 осіб, з них 7099 одужали, 617 - померли.

Найбільше нових випадків коронавірусу, як і вчора, за останню добу зафіксували у Чернівецькій (64), місті Києві (54), Рівненській (49) та Львівській (48) областях.

При цьому відразу в шести областях не зафіксовано нових випадків COVID-19. В Миколаївській, Полтавській, Херсонській, Сумській, Донецькій і Луганській областях немає нових випадків коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у більшості областей обмеження будуть ослаблені, але кілька регіонів карантин пом'якшувати поки не планують.

РБК-Україна писало, що вже працює в рамках другого етапу ослаблення карантину.