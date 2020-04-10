В Україні за добу сталося понад 500 пожеж в екосистемах

В Україні за добу було зафіксовано понад 500 випадків загорянь на відкритих територіях та у природних екосистемах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної служби з надзвичайних ситуацій у Facebook.

За даними пожежної служби, за добу сталося 511 пожеж. Загалом з початку року рятувальники зафіксували 16 634 випадки загорянь, що спричинили знищення 19 217 гектарів екосистем в Україні.

"Ми вкотре закликаємо усіх без винятку громадян - прислухайтесь, нарешті, бо голосу розуму, припиніть підпали! Безсніжна зима та надзвичайно суха, вітряна весна перетворюють кожен такий підпал в масштабну пожежу", - заявили в ДСНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Закарпатській області місцевий житель влаштував пожежу на території заповідника "Долина нарцисів". Вогнем було знищено 2,5 га території з червонокнижними рослинами. Сума збитків складає майже 650 тисяч гривень.

Також РБК-Україна писало, що у Чорнобильській зоні відчуження досі триває ліквідація лісової пожежі, яка сталася через підпал сухої трави. Пожежу влаштував мешканець Київської області. Правоохоронці вручили палію підозру.