В Україні за добу на коронавірус захворіли ще 18 дітей

За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус ще 18 дітей. Про це повідомив на брифінгу в суботу головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Всього за добу підтверджено 308 нових випадків.

"Протягом доби в Україні лабораторно підтверджено 308 випадків коронавірусної хвороби, з них 18 дітей", - заявив Ляшко.

За його словами, всього в Україні підтвердили коронавірус вже у 2511 осіб, з яких 163 дитини.

У МОЗ наголосили, що наразі жодна дитина не перебуває в тяжкому стані.

Також повідомлялося, що перші два випадки COVID-19 зафіксовані в Миколаївській області. Тепер в Україні не залишилося областей, де немає інфікованих коронавірусом.

Раніше Ляшко заявляв, що Україна може обійти пік захворюваності коронавірусом, який прогнозували на 14-15 квітня. За його словами, обійти пік коронавірусу можна лише за умови суворого дотримання карантину.

Також РБК-Україна писало, що уряд планує компенсувати зарплати тимчасово безробітним через коронавірус. Допомога по тимчасовому безробіттю буде обмежена мінімальною зарплатою.

Також в уряді дали роз'яснення щодо порядку оформлення субсидії для громадян, які втратили роботу у зв'язку з карантином і стали на облік як безробітні.