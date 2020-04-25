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Новий рекорд: за добу від коронавірусу одужала 181 людина

Новини » Коронавірус     25.04.2020 - 11:32
Новий рекорд: за добу від коронавірусу одужала 181 людина
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У числі тих, хто видужав - 19 дітей

За минулу добу в Україні від коронавірусу видужало рекордне число пацієнтів, серед яких 19 дітей. Про це на брифінгу в суботу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому зафіксовано 8 летальних випадків.

"За минулу добу захворіло 478 осіб, з них 42 дітей та 116 медпрацівника. Було госпіталізовано 138 осіб. Зафіксовано 8 летальних випадків. При цьому дуже хороша новина - 181 пацієнт одужав, у тому числі 19 дітей. Це наш рекорд, дуже чудовий рекорд, я за такий рекорд я хочу в першу чергу подякувати нашим лікарям", - сказав Степанов.

Він також додав, що протягом минулої доби було зроблено 5825 досліджень методом ПЛР, що також є рекордом для України.

Крім цього, Степанов заявив, що МОЗ поки не планує залучати до боротьби з коронавірусом студентів-медиків, як планувалося раніше.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за добу рекордні 10 випадків підтвердили в анексованому Криму, серед яких два медики.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на ранок 25 квітня у світі зафіксовано 2 831 915 випадків інфікування COVID-19 з початку пандемії, серед яких понад 800 тисяч вилікувалися. Найбільше жертв і хворих у США.

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