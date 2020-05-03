Иллюстративное фото (РБК-Украина)

При этом зафиксировано более 500 новых случаев

В Украине за сутки от коронавируса умерли 9 человек, а число новых случаев возросло на 502 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные РНБО.

Так, погибли от COVID-19 в Черновицкой (2 человека), Ивано-Франковской (1), Ровенской (1), Закарпатской (1), Львовской (1), Днепропетровской (1), Черниговской области (1) и в Киеве (1).

Отметим, общее число зараженных, по состоянию на утро, 3 мая, составило 11 913 человек. При этом в сравнении с предыдущими сутками число новых случаев пошло на спад - за минувшие сутки было выявлено 550 новых случаев.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Одесской (80), Черновицкой (73) и Тернопольской области (45 случаев).

Ранее глава ВОЗ сообщил, что пандемия коронавируса далека от завершения. При этом он обратил внимание, что в европейских странах ослабевают ограничения в связи со снижением числа новых случаев COVID-19.

Как писало РБК-Украина, в Украине карантин продлится до 11 мая, после чего начнется постепенное ослабление ограничений. По словам главы Минздрава Максима Степанова, карантин помог избежать пика заболеваемости коронавирусом.

Отметим, в мире число зараженных коронавирусом по состоянию на утро 3 мая приближается к 3,5 миллионам человек.