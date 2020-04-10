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В Україні коронавірусом захворіли понад 330 медиків

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 21:20
В Україні коронавірусом захворіли понад 330 медиків
Фото: Максим Степанов (facebook.com/StepanovMV)

За словами Степанова, уряд щодня займається питанням забезпечення засобами індивідуального захисту медпрацівників

В Україні з початку епідемії коронавірусом заразилися 334 працівника медичних установ. Про це в ефірі "Подробиці тижня" на телеканалі Інтер заявив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, на даний момент уряд щодня займається питання забезпечення медичних працівників засобами індивідуального захисту.

"Справді, у нас з 2 203 захворювань на сьогодні - 334 медичних працівника. Ми кожен день займаємося тим, щоб максимально забезпечувати засобами індивідуального захисту. Кожен день прилітають літаки з десятками, сотнями тисяч респіраторів, так і костюмами біозахисту, окулярами - все це відразу поставляється в лікарні", - повідомив Степанов.

Раніше РБК-Україна писало, що в Закарпатській області від коронавірусу COVID-19 помер медпрацівник. Померлий проживав у селищі Великий Бичків Рахівського району. Всього в області летальний випадок став четвертим.

Також повідомлялося, що в Кіровоградській області коронавірусом захворіли відразу 20 медичних працівників. Як зазначили в обласній державній адміністрації, інфіковані медики не працюють в одній лікарні, а частина з них могли заразитися у позаробочий час.

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Новини України медикиМаксим СтепановКоронавірус
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