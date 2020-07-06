В Україні за добу 543 випадки коронавірусу

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Найбільше нових випадків у Львівській області

Станом на 6 липня в Україні фіксують спад нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразились 543 людини. Найбільше випадків виявили у Львівській, Рівненській областях та Києві.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Загальна кількість заражених в Україні становить 49 043 людей.

Всього в країні померли від вірусу 1 262 людей, зокрема за минулу добу 13. Крім того, одужали від хвороби 21 703 людей, з них 327 за вчора.

Найбільш інфікованими регіонами є Львівська область, Київ та Чернівецька область. Зокрема, у Львівській області кількість заражених перевищила 6 тисяч.

Нагадаємо, група вчених з 32 країн у відкритому листі закликала Всесвітню організацію охорони здоров'я переглянути її рекомендації щодо боротьби з коронавірусною інфекцією.

Зазначимо, у Міністерстві охорони здоров'я України назвали ще одну причину поширення коронавірусу серед українців.

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Автор: Анастасия Рокитна