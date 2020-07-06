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В Украине за сутки 543 случая коронавируса

Новости » Коронавирус     06.07.2020 - 08:41
В Украине за сутки 543 случая коронавируса
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Больше всего новых случаев во Львовской области

По состоянию на 6 июля в Украине фиксируют спад новых случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились 543 человека. Больше всего случаев выявили во Львовской, Ровенской областях и Киеве.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Общее число зараженных в Украине составляет 49 043 человек.

Всего в стране умерли от вируса 1262 человек, в том числе за минувшие сутки 13. Кроме того, выздоровели от болезни 21 703 человек, из них 327 за вчера.

Наиболее инфицированными регионами являются Львовская область, Киев и Черновицкая область. В частности, во Львовской области число зараженных превысило 6 тысяч.

Напомним, группа ученых из 32 стран в открытом письме призвала Всемирную организацию здравоохранения пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Отметим, в Министерстве здравоохранения Украины назвали еще одну причину распространения коронавируса среди украинцев.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Коронавирус
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