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В Україні судді ВАКС тепер обираються на 2 роки

Україна, Четвер 09 липня 2020 оновлено 08:17
В Україні судді ВАКС тепер обираються на 2 роки
Фото: судді ВАКС (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлия Струк

Також суддів відсьогодні можуть переобирати

В Україні з четверга, 9 липня, слідчі судді Вищого антикорупційного суду тепер обираються на два роки замість одного. Відповідний закон сьогодні набрав чинності.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Документ вчора оприлюднили у виданні "Голос України". Він набрав чинності на наступний день після опублікування.

Відповідно до закону, слідчі судді ВАКС обираються на термін не більше двох років. Їх можуть переобрати повторно за особистою добровільною згодою судді.

Раніше закон про ВАКС передбачав, що слідчі судді обираються терміном на один рік без права переобрання слідчим суддею два роки поспіль.

У кінці жовтня 2019 року, ВАКС оголосив перший обвинувальний вирок. Його оголосили екс-судді апеляційного суду Дніпропетровської області Надії Посунся за фактом неподання декларації про доходи.

Як писало РБК-Україна, Вищий антикорупційний суд почав роботу ще 5 вересня.

Нагадаємо, Олену Танасевич обрали головою Вищого антикорупційного суду України; тоді участь у голосуванні взяли 38 суддів.

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