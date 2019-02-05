Україні варто готуватись до нових викликів після виходу РФ та США із ракетного договору, - Клімкін

Клімкін у Вашингтоні пояснив подальшу реакцію України на ситуацію із ракетним договором

После выхода Соединенных Штатов и России из ракетного договора Украина должна сделать все для собственной защиты. Как передает РБК-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью телеканалу "Голос Америки".

Так, министр пояснил, что прекращение США и РФ ракетного договора меняет определенные расчеты Украины.

"Конечно, мы должны использовать все для того, чтобы себя защитить. Логика России не для защиты России. Она для того, чтобы пользоваться безопасностью как товаром на соответствующей бирже. Поэтому такое поведение России привело к новой логики: гонки вооружений. Это конечно, ведь и другие партнеры будут это делать. В этой ситуации, Украине нужно будет отвечать на новые вызовы", - добавил он.

Напомним, 1 февраля 2019 года США объявили об прекращение участия в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности из-за российской крылатой ракеты 9М729, запуск которой осуществляется с помощью пусковых установок "Искандер-М". Решение о выходе из Договора вступило в силу 2 февраля. Россия ответила на этот шаг зеркальными мерами.

Впоследствии президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой МИД и Министерства обороны объявил о выходе России из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).