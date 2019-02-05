Клімкін та Болтон обговорили припинення ракетного договору

Фото: Джон Болтон

Глава МЗС України завтра також зустрінеться із представниками Держдепу

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Вашингтоні обговорив з радником президента Сполучених Штатів Джоном Болтоном питання виходу США та РФ з ракетного договору. Як передає РБК-Україна, про це міністр зазначив в інтерв’ю телеканалу "Голос Америки".

"Звичайно, коли приїздиш до Вашингтону, то шкода якось не зустрічатись із друзями та партнерами. Приїхав до вас із зустрічі з Джоном Болтоном", - повідомив Клімкін.

За його словами, з Болтоном було обговорено дуже багато питань.

"Почали ми із договору про РСМД (Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, - ред.). Зараз це одне з ключових питань. Потім поїду до Сенату та Конгресу", - додав він.

Міністр також зазначив, що завтра 6 лютого планує зустрітись з представниками Державного департаменту США.

Нагадаємо, 1 лютого 2019 США оголосили про припинення участі в Договорі про ракети середньої і меншої дальності через російську крилату ракету 9М729, запуск якої здійснюється з допомогою пускових установок "Іскандер-М". Рішення про вихід з Договору набуло чинності 2 лютого. Росія відповіла на цей крок дзеркальними заходами.

Згодом президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з главою МЗС і Міністерства оборони оголосив про вихід Росії з Договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД).