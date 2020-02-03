В Україні стартувала реєстрація на ЗНО

В Україні сьогодні, 3 лютого, стартувала реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Для реєстрації необхідно створити і заповнити реєстраційну картку на сайті УЦОЯО, підготувати комплект реєстраційних документів і подати його особі, відповідальній за реєстрацію в навчальному закладі (для випускників шкіл, студентів професійно-технічних закладів і коледжів, які в цьому році закінчують отримання повної загальної середньої освіти) або відправити його у відповідний регіональний центр оцінювання якості освіти (для випускників минулих років)

Комплекти реєстраційних документів учнів (слухачів, студентів) для проходження ЗНО керівники навчальних закладів надсилають до 17 березня 2020 року.

Нагадаємо, в 2020 році ЗНО пройде з 21 травня по 15 червня. Розміщення запрошень-перепусток відбудеться до 30 квітня.

Також РБК-Україна писало, що 24 січня завершилась реєстрація на пробне ЗНО. Пробне ЗНО буде проходити 21 березня - з української мови та літератури, а також 28 березня - з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької).