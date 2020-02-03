В Україні стартувала програма здешевлення кредитів

В Україні з 3 лютого почала працювати державна програма підтримки малого бізнесу "Доступні кредити 5-7-9%". Про це під час презентації ініціативи повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Гончарук, заявки на отримання кредитів можна подавати вже з сьогоднішнього дня: до ініціативи вже приєдналися чотири державних банки. Водночас, за його словами, щоб отримати кредит на пільгових умовах, необхідно пройти кілька етапів відбору. Зокрема, потрібно показати бізнес-план, а також внести власний грошовий внесок.

"Люди отримають доступні кредити: на суму до 1,5 млн грн строком до 5 років під 5, 7 або 9% - це відповідь на першочергову потребу малого бізнесу - доступне фінансування", - зазначив Гончарук.

У свою чергу міністр фінансів Оксана Маркарова пояснила алгоритм отримання кредитів підприємцями. За її словами, на сайті 5-7-9.gov.ua можна дізнатись, чи відповідає проект пільговій ставці. Далі потрібно обрати один із чотирьох банків, заповнити заявку, і протягом 10-денного терміну буде відомий результат.

Нагадаємо, 23 січня 2020 року набув чинності закон, який передбачає направлення 2 млрд грн на розвиток малого бізнесу в Україні.

Після цього Кабінет міністрів України 24 січня схвалив постанову для старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" для малого бізнесу в Україні.