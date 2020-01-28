Представники НБУ та Кабміну обговорили кредити для бізнесу та громадян

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

На неформальній зустрічі мова йшла про програму доступних кредитів та іпотеку

Керівництво Національного банку України та представники економічного блоку Кабінету міністрів у понеділок, 27 січня, провели чергову неформальну зустріч "на каву". Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зокрема, під час зустрічі йшлося про роботу щодо кредитування бізнесу та населення.

Як зазначили в НБУ, реалізація програми "Доступні кредити 5-7-9%" сприятиме розширенню діяльності мікро та малих підприємств, створенню нових робочих місць, імпортозаміщенню та поверненню трудових мігрантів.

"Програма допоможе усунути із найсуттєвіших бар'єрів для розвитку бізнесу - високі ставки по кредитам. Програма має важливе значення для країни - розвиток малого бізнесу є драйвером для швидкого, стійкого та інклюзивного економічного зростання", - йдеться в повідомленні.

За інформацією НБУ, великі банки очікують на збільшення кредитування населення на купівлю житла.

"Проте бажання банків йти в іпотеку стримують юридичні ризики. Без вирішення юридичних та інфраструктурних питань зростання іпотечного кредитування може призвести до формування “цінової бульбашки”, що може стати джерелом ризику для фінансової стабільності. Щоб цього не сталося, слід впорядкувати ринок первинної житлової нерухомості, зокрема шляхом чіткого дотримання Державних будівельних норм, впровадження працюючих генпланів міст, забезпечення прозорості ринку та захисту прав інвесторів", - йдеться в повідомленні.

У зустрічі 20 січня взяли участь прем’єр-міністр Олексій Гончарук, голова НБУ Яків Смолій, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов та його заступник Сергій Ніколайчук, міністр фінансів Оксана Маркарова, а також члени правління центробанку - перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова і заступники голови Дмитро Сологуб та Олег Чурій.

Як повідомляло РБК-Україна, 3 жовтня 2019 року Кабінет міністрів і Національний банк підписали Меморандум про взаємодію з метою досягнення сталого економічного зростання та цінової стабільності

Нагадуємо, наради центробанку з Кабміном, започатковані для реалізації Меморандуму, відбуваються щотижня і мають на меті координацію у площині монетарної та економічної політик. Зустрічі є майданчиком для інформування і обговорень і не призначені для ухвалення рішень.

Під час зустрічі 20 січня керівництво Національного банку України та представники економічного блоку Кабінету міністрів обговорили стан валютного ринку.