В Україні стартував другий етап пробного перепису населення

У суботу, 14 грудня, в Україні розпочався другий етап пробного перепису населення, який проводять у двох районах Київської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної служби статистики у Facebook.

Як, повідомляється другий етап пробного перепису наслення у Оболонському районі Києва та Пісківській об'єднаній територіальній громаді проходитиме з 14 по 23 грудня 2019 року.

Впродовж даного періоду жителі цих районів можуть надати інформацію переписувачу, який прийде за адресою, або ж самостійно відвідати переписне відділення. У Держстаті наголосили, що персональні дані громадян, отримані в ході перепису, не будуть розголошуватися, а використовуватимуться лише у статистичних цілях.

Нагадаємо, 1 грудня у двох районах Київської області стартував пробний перепис населення. Пробний перепис це підготовчий етап до проведення Всеукраїнського перепису населення 2020 року. Опитування в онлайн-режимі тривало впродовж 10 днів.

Також РБК-Україна писало, у державному бюджеті України на 2020 рік уряд заклав кошти на проведення перепису населення. Зокрема, витрати на проведення запланованого в 2020 році Всеукраїнського перепису населення передбачені в обсязі 3,44 млрд грн, у тому числі капітальні видатки - 1,59 млрд грн.