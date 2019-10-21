У Раді підтримують спрощення отримання статусу дитини, яка постраждала від війни

Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)

Члени комітету з питань молоді підтримали відповідний проект постанови №2117

Комітет Верховної ради з питань молоді і спорту підтримує проект постанови №2117 щодо термінового вжиття заходів для забезпечення захисту прав та інтересів дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату ВР.

Проектом пропонується доручити Кабінету міністрів забезпечити спрощення порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, з метою визнання постраждалими всіх дітей, які покинули місця свого постійного проживання через конфлікт на сході України.

Також передбачається внести на розгляд Ради законопроект щодо надання додаткових соціальних гарантій дітям:

які отримали інвалідність внаслідок поранень чи інших ушкоджень здоров’я від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

які отримали поранення чи інші ушкодження здоров’я від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, але не отримали інвалідність.

"Члени комітету наголосили на необхідності включення до переліку дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, дітей учасників бойових дій АТО/ООС, оскільки ці діти також постраждали внаслідок воєнних дій", - сказано у повідомленні.

Таким чином, ВР запропоновано прийняти постанову за основу та в цілому з такою правкою: "Підпункт 1.1. доповнити словами "а також дітей всіх учасників бойових дій відповідно до закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Вказано, що рішення комітету буде надіслано до комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, який є головним комітетом з розгляду зазначеної постанови.

Нагадаємо, у серпні Генеральна прокуратура України (ГПУ) встановила групу вербувальників дітей у незаконні військові формування на Донбасі. Правоохоронці повідомили про підозру керівникам так званих військово-патріотичних клубів "Спартанці" і "Амазонки", громадського військово-патріотичного руху "Молода гвардія". Їх підозрюють у здійсненні організаційного та іншого сприяння діяльності терористичної організації, створенні не передбачених законами України воєнізованих формувань і участь в їх діяльності.

Як писало РБК-Україна раніше у 2016 році, окупаційна "влада" на Донбасі залучає неповнолітніх громадян України до терористичної діяльності.