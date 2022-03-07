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В Україні створили Telegram-канал для пошуку зниклих дітей

Автор: Анна Шиканова

В Україні створили Telegram-канал, який оперативно дає інформацію про дітей, які загубилися або навпаки – були знайдені.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Telegram-канал допоможе батькам відшукати зниклих дітей, які в хаосі перших днів вторгнення Росії в Україну, могли втратити контакт з рідними.

Як працює канал

У запиті потрібно вказати: ім'я та прізвище зниклої людини, дату народження, обставини, при яких людина зникла, коли був останній контакт і контактний номер.

За допомогою цієї бази можна шукати також і дорослих, з якими було втрачено зв'язок.

Творці Telegram-каналу просять максимально перевіряти всю інформацію, оскільки зараз дуже багато різноманітних фейків. А це призводить до сильної паніки серед людей.

Адреса каналу з пошуку людей - https://t.me/poshuk_znyklyh

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що волонтери створили сайт для допомоги українцям з переїздом, ліками та домашніми тваринами.

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