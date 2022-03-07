Волонтери створили сайт для допомоги українцям з переїздом, ліками і домашніми тваринами
Волонтери створили сайт, покликаний допомагати українцям під час війни з російськими окупантами.
Як отримати допомогу - читайте нижче в нашому матеріалі.
Ресурс Potreba.org допомагає мешканцям міст і селищ України, які мають труднощі з:
- транспортуванням і перетином кордону для тих, хто хоче виїхати з гарячих точок,
- покинутими тваринами, яких не можна вивезти з країни,
- житлом у безпечніших містах,
- ремонтом транспортних засобів,
- їжею, одягом, іншими необхідними речами,
- лікарськими препаратами,
- екстреною стоматологічною допомогою тощо.
При цьому за допомогою сайту можна як отримати допомогу, так і запропонувати її надати, розмістивши оголошення.
Якщо вам необхідна допомога, чи ви бажаєте і маєте змогу допомогти, переходьте за посиланням, натиснувши ТУТ.
Раніше ми писали про список офіційних державних джерел, інформації яких можна довіряти під час воєнних дій на території України.
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