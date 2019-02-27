Кабмін визначився з уповноваженим банком ринку електроенергії

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Уповноваженим банком визначили "Ощадбанк"

Кабінет міністрів України визначив державний "Ощадбанк" уповноваженим банком ринку електричної енергії. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Відзначимо, прийнятою постановою "Ощадбанк" визначено уповноваженим банком, який буде мати право обслуговувати поточні рахунки із спеціальним режимом використання учасників ринку електричної енергії. Дане рішення необхідно для запуску нового ринку електроенергії.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, у вересні 2018 року Кабмін затвердив вимоги до уповноваженого банку ринку електроенергії. Основними критеріями були фінансова стабільність та наявність аудиту за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

В кінці січня почалося ліцензування виробників електроенергії для нового ринку. За словами глави регулятора, цей процес має бути завершений до 01 липня 2019 року. Оксана Кривенко також зазначила, що під переліцензування потрапляють близько 340 суб'єктів, а нові ліцензійні умови посилюють вимоги до діяльності підприємств.