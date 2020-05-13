В Україні створили Координаційний центр трансформації вугільних регіонів

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні підтримав створення Координаційного центру з питань трансформації вугільних регіонів. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, новостворений Координаційний центр очолив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, а його заступником було призначено міністра розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Крім того, до складу Координаційного центру увійдуть представники українських міністерств, очільники Львівської, Волинської, Луганської та Донецької областей, народні депутати, а також представники всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про згоду країни взяти участь у пілотному проекті щодо трансформації українських вугільних шахт. На віртуальній зустрічі Шмигаль та Меркель обговорили трансформацію вугільних регіонів України.

Також РБК-Україна писало, що в уряді працюють над створенням Національної програми трансформації вугільних регіонів. Президент Володимир Зеленський стверджував, що трансформація вугільних регіонів буде проходити виходячи з того, що жодна шахта не буде закритою, поки шахтарів не працевлаштують на іншу роботу.