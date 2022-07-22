Родичів військовополонених попередили про маніпуляції Росії: у чому загроза

Росія маніпулює почуттями рідних і близьких полонених українських захисників. Їх спонукають їхати на території РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими попереджає, що ворог проводить дезінформаційні антиукраїнські спецоперації. Родичів полонених спонукають їхати до Росії, де вони можуть стати мішенню спецслужб та пропаганди.

Крім того, для психологічного тиску РФ маніпулює умовами утримання українських полонених.

"Близькі полоненого, які приїхали на територію ворога - ідеальний інструмент для шантажу самих полонених та проведення інформаційних операцій щодо України. Їхня справжня мета - руйнування єдності українців, дестабілізація політичної ситуації та підрив національної безпеки України", - йдеться у повідомленні.

Українців закликали не вірити маніпуляціям ворога, оскільки такі дії тільки сповільнюють процес звільнення. Розповсюдження особистої інформації захисників є небезпечних як для полонених, так і для інших військових.

Куди звертатися з питаннями про полонених?

Звільненням полонених займається Головне управління розвідки Міноборони. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими запустив консультаційну лінію за телефоном +380 (95) 412 74 24. Приймання дзвінків: у будні дні з 10:00 до 16:00 години.

Також можна звернутися в приймальню Координаційного штабу за телефоном: (044) 425 12 09 з 9:00 до 17:00 з понеділка по п’ятницю.

Адреса приймальні: м. Київ, вул. Спаська, 37