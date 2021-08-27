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Зеленський підписав закон про реструктуризацію боргів теплокомуненерго перед "Нафтогазом"

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Україна, П'ятниця 27 серпня 2021 13:44
Зеленський підписав закон про реструктуризацію боргів теплокомуненерго перед "Нафтогазом" Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу". Рада ухвалила закон 14 липня 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку законопроекту 3508-д на сайті парламенту.

Закон передбачає:

  • - процес реструктуризації заборгованості підприємств теплопостачання за природний газ перед НАК "Нафтогаз України";
  • - можливість погашення коштом державного бюджету заборгованості з різниці в тарифах перед підприємствами ТКЕ (теплокомуненерго) та ВКГ (водопровідно-каналізаційного господарства);
  • - включення до заборгованості, яка підлягає реструктуризації, заборгованості підприємств, щодо якої ухвалені судові рішення або укладено мирові угоди.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" підготував трирічний договір на постачання газу для виробників теплової енергії. З червня 2021 року і протягом 13 місяців ціна становитиме 7,42 грн за один кубометр (з ПДВ, без тарифу на послуги транспортування).

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Нафтогаз України Володимир Зеленський
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