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В Україні створять повний мартиролог жертв російської агресії, - Зеленська

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Київ, Неділя 21 серпня 2022 17:24
В Україні створять повний мартиролог жертв російської агресії, - Зеленська Фото: Олена Зеленська, перша леді України (facebook.com/olenazelenska.official)
Автор: Константин Широкун

В Україні з'явиться повний мартиролог жертв російсько-української війни серед цивільного населення.

Про це заявила Олена Зеленська, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першої леді України.

Проект отримав назву "Закриті очі". Головне завдання мартиролога - зберегти пам'ять про загиблих українців.

"Зараз тут більше двох тисяч імен. Кожне ім'я - невимовний біль. "Загинула разом з сином при обстрілі", "загинув від мінометного обстрілу у власному дворі", "викрадений з дому і розстріляний". Жах, коли бачиш три однакових прізвища поспіль, розумієш: загинула вся сім'я", - підкреслила Зеленська.

У мартиролозі можна самостійно додати інформацію про загиблу людину. Передбачається, що свідчення такої кількості жертв допоможуть досягти справедливості: щоб міжнародна спільнота визнала Росію державою-спонсором тероризму.

Раніше ми повідомляли, що перша леді України Олена Зеленська виступила перед Конгресом США. У своїй промові вона закликала передати українським військовим системи ППО.

Також стало відомо, що перша леді України Олена Зеленська зустрілася зі своєю американською колегою Джилл Байден у Білому домі.

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