В Україні створять повний мартиролог жертв російської агресії, - Зеленська

Про це заявила Олена Зеленська, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першої леді України.

Проект отримав назву "Закриті очі". Головне завдання мартиролога - зберегти пам'ять про загиблих українців.

"Зараз тут більше двох тисяч імен. Кожне ім'я - невимовний біль. "Загинула разом з сином при обстрілі", "загинув від мінометного обстрілу у власному дворі", "викрадений з дому і розстріляний". Жах, коли бачиш три однакових прізвища поспіль, розумієш: загинула вся сім'я", - підкреслила Зеленська.

У мартиролозі можна самостійно додати інформацію про загиблу людину. Передбачається, що свідчення такої кількості жертв допоможуть досягти справедливості: щоб міжнародна спільнота визнала Росію державою-спонсором тероризму.