ua ru
Вт, 19 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленська відвідала Білий дім для переговорів з Джилл Байден

Новость на русском →
Вашингтон, Вівторок 19 липня 2022 22:02
Зеленська відвідала Білий дім для переговорів з Джилл Байден Фото: Зеленська відвідала Білий дім для переговорів з Джилл Байден (twitter.com/jeffmason1)
Автор: Іван Носальський

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася зі своєю американською колегою Джилл Байден в Білому домі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Видання зазначає, що на вході в Білий дім Зеленську зустріли президент США Джо Байден разом з дружиною. Байден вручив першій леді України великий букет квітів, а дружина президента привітала її обіймами.

Перемовини перших леді розпочалася приблизно о 21:50 за київським часом.

"Розпочала робочу зустріч з першою леді США Джилл Байден. Є насичений порядок денний і багато питань для обговорень. Про всі деталі повідомлю згодом", - написала Зеленська у себе в Twitter.

За інформацією Білого дому, під час переговорів Зеленська і Байден планують обговорити підтримку Сполученими Штатами України і способи притягнення Росії до відповідальності за військові злочини.

При цьому після розмови з Джилл Байден Зеленська зустрінеться з другим джентльменом Дугласом Емхоффом, послом США в ООН Ліндою Томас-Грінфілд та іншими офіційними особами уряду США.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що перша леді України Олена Зеленська виступить перед Конгресом США вже цієї середи, 20 липня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Білий дім Олена Зеленська Джилл Байден Допомога Україні
NEWS
Стало відомо, яку посаду може отримати Венедіктова
Стало відомо, яку посаду може отримати Венедіктова
DAILY
Паспортна окупація. Навіщо Путін хоче масово роздавати українцям громадянство РФ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Паспортна окупація. Навіщо Путін хоче масово роздавати українцям громадянство РФ