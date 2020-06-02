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Зеленський обговорив з ректорами, як вирішити проблему "кадрового голоду"

Новини » Політика     02.06.2020 - 19:17
Зеленський обговорив з ректорами, як вирішити проблему "кадрового голоду"
Фото: Зеленський на зустрічі з ректорами (president.gov.ua)

За його словами, немає сенсу платити за студентів, якщо вони не хочуть працювати в Україні за фахом

У вівторок, 2 червня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з ректорами провідних вищих навчальних закладів, щоб обговорити проблему "кадрового голоду" в Україні. Глава держави раніше нарікав на це, говорячи про міністерські посади.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

За словами Зеленського, в Україні існує кадровий голод, і цю проблему має вирішувати вища освіта.

"Якщо ми нічого не будемо вирішувати саме з вами, то кадровий голод в країні так і залишиться. Цю проблему держава має вирішувати спільно з вищою освітою", - сказав президент.

Він додав, що в Україні більше мільйона студентів, з яких більша частина не хоче залишатися на батьківщині. А з тих, хто залишається, багато не працюють за отриманою спеціальністю.

"Навіщо ви витрачали свій досвід, навіщо держава витрачала свої гроші, якщо ми потім не можемо залучити цих справді талановитих студентів?" - дорікнув Зеленський ректорам.

На зустрічі були присутні ректори 25 вузів, а також заступник голови ОП Юрій Костюк та голова парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Раніше Зеленський заявив, що не може знайти кандидатів на пости міністрів культури, освіти та енергетики.

Цю проблему президент назвав "кадровим голодом".

Зазначимо, що вчора у "Слузі народу" знайшли кандидата на посаду міністра культури.

Ним може стати колишній генеральний директор телеканалу 1+1 і народний депутат від президентської партії Олександр Ткаченко.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Володимир Зеленськийвузы
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