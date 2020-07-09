В Україні скоротилася кількість областей, неготових до ослаблення карантину

В Україні вісім областей не готові до послаблення карантину. При цьому у порівнянні з минулою добою ситуація покращилася у Львівській та Одеській областях, але погіршилася в Чернігівській області.

Відповідні дані оприлюднили в Міністерстві охорони здоров'я.

Так, станом на 9 липня, до послаблення не готові Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Харківська і Чернігівська області.

Відразу п'ять регіонів не відповідають критерію відсотка виявлення коронавіруса - Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська та Харківська області. В Донецькій і Тернопільській областях перевищено показник динаміки. Недостатня кількість тестів на COVID-19 проводять в Донецькому та Чернігівському регіонах. У Закарпатській області перевищена завантаженість лікарняних ліжок.

Відзначимо, для пом'якшення карантину регіони повинні відповідати чотирьом критеріям:

завантаженість місць в лікарнях менше 50%;

проведення більш 24 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення;

відсоток виявлення коронавіруса повинен складати не менше 11%;

динаміка захворюваності повинна бути менше 10%.

Зазначимо, станом на 8 липня в Україні до ослаблення були не готові 9 областей.

Як повідомляло РБК-Україна, за минулу добу в Україні коронавірусом захворіли 810 осіб, при цьому найбільше випадків виявили у Львівській області, Закарпатській та Рівненській областях, а також Києві.