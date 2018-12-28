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Зростання реальної зарплати українців уповільнилося

Новини » Економіка    28.12.2018 - 16:58
Зростання реальної зарплати українців уповільнилося
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Найвищу зарплату нараховують у Києві - 13,9 тис. грн

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в листопаді 2018 року склала 9161 грн, збільшившись порівняно з листопадом минулого року на 22,5%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

За даними статистичного відомства, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у листопаді 2018 року до листопада 2017 року зросла на 11,4%.

Зростання реальної зарплати українців уповільнилосяРаніше Держстат повідомляв про зростання реальної зарплати у жовтні на 14,2%.

Найвища нарахована зарплата в листопаді була в Києві - 13897 грн, найнижча - в Чернігівські області - 7221 грн. У більшості областей розмір зарплати знаходиться в межах від 7000 до 9000 грн.

Найбільшу зарплату отримують у сфері "Фінансова та страхова діяльність" - 16479 грн, найнижчу - "Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги" - 5997 грн і "Тимчасове розміщування й організація харчування" - 5910 грн.

Нагадаємо, що згідно з законом про держбюджет, з 1 січня мінімальна заробітна плата зросла на 16% - з 3200 до 3723 грн, середньомісячна заробітна плата в 2018 році складе 8629 грн і в реальному вираженні збільшиться на 10,9%.

Відзначимо, у держбюджеті на 2019 рік закладено підвищення мінімальної зарплати на 12% - з 3723 до 4173 грн. Середньомісячна заробітна плата у 2019 році складе 10129 гривень та в реальному вимірі (з урахуванням інфляції) збільшиться на 6,9%.

У 2014 році реальна зарплата українців знизилася на 6,5%, у 2015 році - на 20,2%. У 2016 році реальна зарплата українців зросла на 9,0%, у 2017 році - на 19,1%.

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