В Україні збережеться спекотна погода, дощі відійдуть у центр

Погода в Україні лишається спекотною, але дощі з західних областей перейдуть у центральні, північні та південні. Температура повітря вдень коливатиметься від +24 до +33.

Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних та східних областях сьогодні мінлива хмарність і без опадів. Температура повітря вдень на сході складе +29+32, а вночі +15+19. А у західних областях буде +24+28, а вночі +15+19.

На півночі країни та у центральних областях сьогодні будуть дощі. Зокрема, у Житомирській області буде ще й гроза. Температура повітря день у центрі складе +26+28, а вночі +18+20.

На півдні країни також дощі, але спекотно. Вдень буде +31+33, а вночі +19+21.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні будуть значні дощі. Температура повітря вдень складе +26+28, а вночі +18+20.

Нагадаємо, сьогодні в Києві очікується погіршення погодних умов, синоптики оголосили штормове попередження.

Крім того, якою буде погода у липні, розповіли синоптики з Українського гідрометцентру.